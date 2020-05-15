Ежедневно на горячую линию по коронавирусу поступает 43 тысячи звонков. На них отвечают сотрудники центров "Мои Документы".
Вахту на горячей линии несут свыше 800 специалистов.
"С приходом эпидемии COVID-19 жизнь в городе полностью изменилась. Всем столичным службам пришлось научиться функционировать в совершенно новых условиях. Сотрудники центров "Мои Документы" перестроили свою работу в максимально сжатые сроки и пришли на помощь горожанам в этот непростой период. Около 800 человек работают операторами на горячей линии по коронавирусу, обрабатывая в день по 43 тысячи звонков. Еще более 600 специалистов помогают медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш труд и высокий профессионализм", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее сообщалось, что активно работает телемедицинский центр Москвы. С 23 марта дистанционные консультации врачей получили 45 тысяч человек, которые лечатся от коронавируса на дому. Медики провели больше 170 тысяч консультаций.
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