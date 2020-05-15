Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 может оставаться носителем

В Роспотребнадзоре сообщили, что люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, в течение некоторого времени могут быть бессимптомными носителями заболевания. Но если они соблюдают все необходимые санитарно-гигиенические правила, то они безопасны для окружающих.

Китайские специалисты доказали, что COVID-19 может сохраняться в организме еще в течение 14 дней после того, как у пациента исчезли все симптомы заболевания.

"На сегодняшний день нет окончательных популяционных данных о частоте симптома гипосмии при COVID-19 в России. Но в случае появления такого симптома на фоне высокой температуры, кашля, проблем с дыханием, чувством заложенности в грудной клетке — нужно сразу обратиться за медицинской помощью",- сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее Минздрав заявил, что если нет симптомов коронавируса, лечение не требуется, но нужно обязательно самоизолироваться и строго соблюдать карантинные меры.