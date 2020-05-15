Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко заявил, что требования к вакцине против COVID-19 будут предъявлены очень высокие требования.

Он заявил, что есть возможность получить хорошие показатели выработки антител, но с эффективностью вакцины могут быть проблемы.

Онищенко подчеркнул, что в вакцине не будет смысла, если ее эффективность ниже 50-60%. Такая вакцина только повысит риски, так как, например, у людей пожилого возраста иммунная система "не дает такой адекватной реакции".

Кроме того, депутат заявил, что на данный момент нет необходимости в тотальной вакцинации всего населения.

"У нас есть большое количество людей, у которых иммунитет вырабатывается естественным образом, так как у них заболевание протекает в легкой форме или без выраженных симптомов", — отметил он.

Ранее Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, заявил, что "вирус уже выдыхается".