Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко заявил, что требования к вакцине против COVID-19 будут предъявлены очень высокие требования.
Он заявил, что есть возможность получить хорошие показатели выработки антител, но с эффективностью вакцины могут быть проблемы.
Онищенко подчеркнул, что в вакцине не будет смысла, если ее эффективность ниже 50-60%. Такая вакцина только повысит риски, так как, например, у людей пожилого возраста иммунная система "не дает такой адекватной реакции".
Кроме того, депутат заявил, что на данный момент нет необходимости в тотальной вакцинации всего населения.
"У нас есть большое количество людей, у которых иммунитет вырабатывается естественным образом, так как у них заболевание протекает в легкой форме или без выраженных симптомов", — отметил он.
Ранее Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, заявил, что "вирус уже выдыхается".
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