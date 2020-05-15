Коронавирус вскрыл основные проблемы в системе здравоохранения США

Педиатр из США Маргарет Флауэрс призналась, что пандемия COVID-19 выявила три главные проблемы в системе здравоохранения страны.

"В первую очередь, в США нет всеобщей системы здравоохранения и у десятков миллионов граждан нет медицинской страховки. Во-вторых, в Соединенных Штатах нет централизованной системы здравоохранения. Также нужно признать, что американская система здравоохранения основана не столько на помощи пациентам, сколько на получении прибыли", — сообщила врач.

Кроме того, она отметила, в США изначально вместо того, чтобы проводить массовые тестирования на коронавирус и обеспечивать медучреждения необходимым оборудованием компании стали искать возможность заработать.

США не прошли тест на коронавирус

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDS) прогнозируют, что к 1 июня 2020 года количество случаев заражения коронавирусом увеличится до 200 тыс. в сутки (25 тыс. сегодня) и смертельных исходов до 3 тыс. (1750).

Американские специалисты связывают это с отказом от карантина в более чем в половине из 50 штатов. Самый большой всплеск заболевания ожидается в Лос-Анджелесе и Чикаго.