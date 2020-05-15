Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Врачи телемедицинского центра провели свыше 170 тысяч консультаций

Здоровье

Больше 45 тысяч коронавирусных больных в Москве получили консультации врачей телемедицинского центра. Дистанционное общение с медиками доступно тем, кто лечится от COVID-19 дома.

Как сообщает оперативный штаб, с 23 марта специалисты провели свыше 170 тысяч консультаций.

"Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тысяч дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность — большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На домашнем лечении находятся пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме. Врачи скорой помощи оценивают состояние инфицированного и принимают решение, требуется ли госпитализация. Если больного можно оставить дома, то он все равно остается под медицинским наблюдением, но дистанционным.

Сейчас врачи телемедицинского центра Москвы ежедневно проводят свыше семи тысяч консультаций. Каждую смену работает 150 врачей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы москва коронавирус телемедицина анастасия ракова
Новости Все >
Месяц без смертей от коронавируса прожил Китай
Лыжник Устюгов потребовал извинений от "России 24"
Новые коронавирусные больные есть во всех регионах России
Сын Ирины Цывиной продал все имущество матери и бросил сестру
Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса
Первый случай COVID-19 обнаружен в лагерях рохинджа в Бангладеш
Саакашвили поможет малому бизнесу Украины
Цискаридзе с ужасом рассказывает о работе в Большом театре
Четверо погибли при пожаре в Кузбассе, двое из них - дети
Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия
Последние материалы
В России снова начнут собирать автомобили ВАЗ
Московского пенсионера с коронавирусом оставили умирать в подъезде
Байден: когда я буду президентом, то не помилую Трампа
Трамп: Я вам не Обама, я подготовлю страну к будущим пандемиям
Больше 24,5 тысячи москвичей выздоровели от коронавируса
В Ногинске два грабителя напали на полицейских. Их задержали
Врачи телемедицинского центра провели свыше 170 тысяч консультаций
В Москве у женщины украли ценные вещи и деньги во время пожара
Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли
В оперштабе ЕАО выявлен коронавирус, все ушли на самоизоляцию
Популярное
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Мир. Новости мира
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Мир. Новости мира
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Любовь Степушова У России появился новый рычаг воздействия на Киев Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Украина на пути реформ: Саакашвили ищет таланты в соцсетях
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
История предателя Родченкова
Коты: история, география, загадки
История предателя Родченкова
История предателя Родченкова
Аналитик: Китаю не страшны санкции США
Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России
Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?
Мигранты из Узбекистана организовали пикет у консульства в Петербурге
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла имя дочери
Политолог оценил закон о хамстве чиновников
Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
Роднина жестко отреагировала на обвинения со стороны Тарасовой
В Ростовской области оглашен приговор серийному убийце и насильнику
Раскрыт настоящий диагноз Заворотнюк
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ