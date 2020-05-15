Врачи телемедицинского центра провели свыше 170 тысяч консультаций

Больше 45 тысяч коронавирусных больных в Москве получили консультации врачей телемедицинского центра. Дистанционное общение с медиками доступно тем, кто лечится от COVID-19 дома.

Как сообщает оперативный штаб, с 23 марта специалисты провели свыше 170 тысяч консультаций.

"Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тысяч дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность — большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На домашнем лечении находятся пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме. Врачи скорой помощи оценивают состояние инфицированного и принимают решение, требуется ли госпитализация. Если больного можно оставить дома, то он все равно остается под медицинским наблюдением, но дистанционным.

Сейчас врачи телемедицинского центра Москвы ежедневно проводят свыше семи тысяч консультаций. Каждую смену работает 150 врачей.