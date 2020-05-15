В России вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в сентябре

В ходе совещания по вопросам развития генетических технологий Ринат Максютов, генеральный директор центра "Вектор", доложил президенту, что на данный момент в России три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли лабораторные испытания на животных.

Теперь наступает этап испытаний на добровольцах, после которого можно будет препарат регистрировать.

"Мы рассчитываем, что сможем сделать это уже в сентябре текущего года", — сказал Максютов.

Гендиректор "Вектора" рассказал также, что