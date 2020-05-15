В России вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в сентябре

В ходе совещания по вопросам развития генетических технологий Ринат Максютов, генеральный директор центра "Вектор", доложил президенту, что на данный момент в России три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли лабораторные испытания на животных.
Теперь наступает этап испытаний на добровольцах, после которого можно будет препарат регистрировать.
"Мы рассчитываем, что сможем сделать это уже в сентябре текущего года", — сказал Максютов.
Гендиректор "Вектора" рассказал также, что
"сейчас стартуют доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме. Этот этап закончится, ориентировочно, в июле. Далее — испытания на 300 добровольцах".
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