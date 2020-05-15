Лаборатория "Инвитро" будет делать тесты на антитела к COVID-19

В пресс-службе частной медицинской лаборатории "Инвитро" сообщили о начале тестирований на антитела к коронавирусу в первых пяти городах России. Известно, что компания готовится к тестам с 18 мая.