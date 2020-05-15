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Источник Правда.Ру

Лаборатория "Инвитро" будет делать тесты на антитела к COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

В пресс-службе частной медицинской лаборатории "Инвитро" сообщили о начале тестирований на антитела к коронавирусу в первых пяти городах России. Известно, что компания готовится к тестам с 18 мая.

"С 18 мая тестирование (на антитела — Прим.ред.) будет доступно жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска, в дальнейшем география будет расширена на все города России, в которых работают медицинские офисы "Инвитро". В месяц лаборатории планируют выполнять до 500 тысяч таких тестов", — сообщила пресс-служба компании.

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