Во время совещания по вопросам развития генетических технологий директор института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал президенту о новой технологии, которую планируют использовать для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк.
Как следует из доклада, РАН разработал метод, способный победить терминальную стадию рака:
"Сейчас мы проверяем его эффективность на добровольцах из людей, страдающих четвертой стадией заболевания. Им, по сути, терять уже нечего — традиционная терапия бессильна, поэтому они участвуют в экспериментах.
И некоторым уже удалось достичь ремиссии - больные, считавшиеся безнадежными, возвращаются к жизни", — говорит Макаров.
По его словам, наилучший результат — у больных с глиобластомой:
"Эта опухоль часто стала поражать наших ведущих артистов и деятелей культуры. Итог у всех них, к сожалению, печальный - с ней живут не более 1,5 лет. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие".
Он пояснил, что ученым дали клетки этой опухоли, после чего были подобраны вирусы, убивающие эти клетки.
"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", — уточнил Макаров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.