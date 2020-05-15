История болезни "няни Вики" войдет в учебники? Очень на то похоже

Во время совещания по вопросам развития генетических технологий директор института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал президенту о новой технологии, которую планируют использовать для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как следует из доклада, РАН разработал метод, способный победить терминальную стадию рака:

"Сейчас мы проверяем его эффективность на добровольцах из людей, страдающих четвертой стадией заболевания. Им, по сути, терять уже нечего — традиционная терапия бессильна, поэтому они участвуют в экспериментах. И некоторым уже удалось достичь ремиссии - больные, считавшиеся безнадежными, возвращаются к жизни", — говорит Макаров.

По его словам, наилучший результат — у больных с глиобластомой:

"Эта опухоль часто стала поражать наших ведущих артистов и деятелей культуры. Итог у всех них, к сожалению, печальный - с ней живут не более 1,5 лет. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие".

Он пояснил, что ученым дали клетки этой опухоли, после чего были подобраны вирусы, убивающие эти клетки.