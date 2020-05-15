Выявлен еще один симптом коронавируса

COVID-19 вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в полости рта.
Таков промежуточный вывод членов международного исследования нарушений сенсорных систем человека на фоне заражения коронавирусом.
Ученые из 50 стран создали Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам.
Его задача - изучение влияния COVID на функционирование всех хемосенсорных систем:
В процессе работы ученые обратили внимание на то, что у больных с коронавирусом происходит снижение химической чувствительности кожи и слизистых.
Проще говоря,они не чувствуют, например, жжения от перца или холодка от ментола.
"Опрос больных показал, что к симптомам заболевания COVID-19 относится не только потеря обоняния, но и резкое падение вкусовых ощущений, изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа", - резюмируют ученые.
Напомним, ранее было заявлено, что симптомами заражения коронавирусом могут быть кожная сыпь, крапивница и некроз кожи.
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