Выявлен еще один симптом коронавируса

COVID-19 вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в полости рта.

Таков промежуточный вывод членов международного исследования нарушений сенсорных систем человека на фоне заражения коронавирусом.

Что за исследование

Ученые из 50 стран создали Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам.

Его задача - изучение влияния COVID на функционирование всех хемосенсорных систем:

обоняние,

вкус,

тригеминальную чувствительность в полости рта.

В процессе работы ученые обратили внимание на то, что у больных с коронавирусом происходит снижение химической чувствительности кожи и слизистых.

Проще говоря,они не чувствуют, например, жжения от перца или холодка от ментола.

Существенное отличие COVID-19 от ОРВИ и гриппа

"Опрос больных показал, что к симптомам заболевания COVID-19 относится не только потеря обоняния, но и резкое падение вкусовых ощущений, изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа", - резюмируют ученые.

Напомним, ранее было заявлено, что симптомами заражения коронавирусом могут быть кожная сыпь, крапивница и некроз кожи.

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