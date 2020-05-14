Ученые подтвердили существование кошачьего коронавируса

Ученые Висконсинского университета в США пришли к выводу, что кошки с коронавирусом могут заражать своих сородичей.

Исследователи провели опыт и заразили троих кошек инфекцией COVID-19, взятой у зараженного человека. Инфицированных кошек посадили к трем абсолютно здоровым животным, у которых через 5 дней тесты выявили заражение коронавирусом. При этом ни у одной из кошек не было очевидных симптомов.