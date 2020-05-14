Ученые Висконсинского университета в США пришли к выводу, что кошки с коронавирусом могут заражать своих сородичей.
Исследователи провели опыт и заразили троих кошек инфекцией COVID-19, взятой у зараженного человека. Инфицированных кошек посадили к трем абсолютно здоровым животным, у которых через 5 дней тесты выявили заражение коронавирусом. При этом ни у одной из кошек не было очевидных симптомов.
"Не было ни чиханья, ни кашля, у них не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на них… он бы ничего не заметил", — заявил один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн, чьи слова процитировал "Интерфакс".
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