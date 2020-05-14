В Китае за сутки выявили три случая заражения COVID-19

В Китае за минувшие сутки коронавирус выявили еще у троих человек. Все трое — местные жители. Летальных случаев не было зафиксировано.

В Китае снова распространяется коронавирус

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в общей сложности в Китае коронавирус диагностирован у 82929 человек, жертвами заболевания стали 4633 человек, вылечились от коронавируса 78195 человек.

На сегодняшний день 101 человек находится на домашнем лечении, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество завозных случаев заражения в Китае достигло 1692, 1632 человека вылечились, 60 проходят лечение.

За прошедшие сутки было выявлено 12 человек, у которых коронавирус протекал бессимптомно. Под наблюдением врачей находятся 712 пациентов, 36 из них прибыли из других стран.

Напомним, что власти КНР зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. 20 января 2020 года медики объявили о том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми.