Врач предупредил о стремительном развитии коронавируса в организме

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов сообщил, что заболевание, которое вызывает коронавирусная инфекция, может очень быстро развиваться в организме.

По словам специалиста, утром человек может себя чувствовать нормально, а вечером оказаться в реанимации. Сапронов отметил, что стремительность развития болезни удивляет всех врачей.

В связи с этим очень важно, чтобы пациент с COVID-19 находился под наблюдением медиков.

Коронавирус в России

На сегодняшний день в России коронавирус диагностирован у 242 271 человека.

Жертвами заболевания стали 2212 человек, 48 003 человека вылечились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.