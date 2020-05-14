Ученые всего мира пытаются сегодня найти ответ на вопрос: можно ли в рамках начавшегося почти повсеместно ослабления ограничений из-за коронавируса открывать школы и детские сады?
Как это повлияет на здоровье детей и пандемию в целом?
Дети представляют собой лишь небольшую долю подтвержденных случаев Covid-19. По данным статистики, например Китая, Италии и Соединенных Штатов и Великобритании
В настоящее время существует множество свидетельств того, что у детей симптомы коронавируса более мягкие, чем у взрослых.
Хотя есть случаи "сложного течения болезни" и даже смерти.
О том, каковы шансы у детей и подростков поймать СOVID, однозначной информации у ученых и врачей нет.
Для многих инфекционных заболеваний существует U-образная кривая риска, причем наиболее уязвимыми являются самые молодые и самые старые в обществе.
Covid-19 не следует этой схеме - даже малыши и новорожденные дети, как правило, испытывают только слабые симптомы.
Одна из теорий заключается в том, что легкие детей могут содержать меньше рецепторов ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Чтобы подтвердить это, исследователям потребуется изучить образцы тканей у детей.
Другая теория: иммунная система детей реагирует на вирус более оптимальным образом - устанавливая достаточно сильный ответ, чтобы избавиться от инфекции, но не впадая в овердрайв и не затопляя организм воспалительными белками, которые, как известно, иногда вызывают проблемы у взрослых пациентов.
Исходя из всего вышесказанного, ученые рекомендуют пока школы оставить на дистанционном формате обучения. Береженого, как России говорят, Бог бережет.
Да и учителя, похоже, несмотря на все сложности нового формата работы, сейчас предпочтут с врачами согласиться. Ибо новые правила, установленные для школ Роспотребнадзором, пока вряд ли кто понимает, как воплощать.
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