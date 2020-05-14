Являются ли дети менее восприимчивыми к коронавирусу - никто не знает

Ученые всего мира пытаются сегодня найти ответ на вопрос: можно ли в рамках начавшегося почти повсеместно ослабления ограничений из-за коронавируса открывать школы и детские сады?

Как это повлияет на здоровье детей и пандемию в целом?

Сколько детей инфицировано Covid-19

Дети представляют собой лишь небольшую долю подтвержденных случаев Covid-19. По данным статистики, например Китая, Италии и Соединенных Штатов и Великобритании

на людей в возрасте до 18 лет приходится менее 2% госпитализаций с коронавирусной инфекцией.

Значит ли это, что дети менее восприимчивы

В настоящее время существует множество свидетельств того, что у детей симптомы коронавируса более мягкие, чем у взрослых.

Хотя есть случаи "сложного течения болезни" и даже смерти.

О том, каковы шансы у детей и подростков поймать СOVID, однозначной информации у ученых и врачей нет.

Исследования по этому вопросу дают неоднозначную картину. Один анализ, проведенный в Lancet Infectional Diseases, семей с подтвержденным Covid-19 в Шэньчжэне (Китай), показал, что дети моложе 10 лет заражались так же, как и взрослые.

Данные вирусологов и педиатров из Южной Кореи, Италии и Исландии, свидетельствуют о более низких показателях инфицирования среди детей.

Почему до сих пор нет единого подтвержденного мнения

Для многих инфекционных заболеваний существует U-образная кривая риска, причем наиболее уязвимыми являются самые молодые и самые старые в обществе.

Covid-19 не следует этой схеме - даже малыши и новорожденные дети, как правило, испытывают только слабые симптомы.

Почему так?

Одна из теорий заключается в том, что легкие детей могут содержать меньше рецепторов ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Чтобы подтвердить это, исследователям потребуется изучить образцы тканей у детей.

Другая теория: иммунная система детей реагирует на вирус более оптимальным образом - устанавливая достаточно сильный ответ, чтобы избавиться от инфекции, но не впадая в овердрайв и не затопляя организм воспалительными белками, которые, как известно, иногда вызывают проблемы у взрослых пациентов.

Исходя из всего вышесказанного, ученые рекомендуют пока школы оставить на дистанционном формате обучения. Береженого, как России говорят, Бог бережет.

Да и учителя, похоже, несмотря на все сложности нового формата работы, сейчас предпочтут с врачами согласиться. Ибо новые правила, установленные для школ Роспотребнадзором, пока вряд ли кто понимает, как воплощать.