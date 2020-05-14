ВОЗ: коронавирус никогда не уйдет. Он станет эндемичным, как ВИЧ

Майк Райан, руководитель агентства по ЧС Всемирной организации здравоохранения, выступая на онлайн-брифинге, заявил:

"Новый коронавирус может никогда не исчезнуть. И уничтожить его насовсем не получится. Мы предполагаем - с большой долей вероятности - что вместо этого COVID-19 приобретет статус, аналогичный ВИЧ или СПИДу.

То есть человечеству придется принять: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах. И научиться с ним сосуществовать".