Майк Райан, руководитель агентства по ЧС Всемирной организации здравоохранения, выступая на онлайн-брифинге, заявил:
"Новый коронавирус может никогда не исчезнуть. И уничтожить его насовсем не получится. Мы предполагаем - с большой долей вероятности - что вместо этого COVID-19 приобретет статус, аналогичный ВИЧ или СПИДу.
То есть человечеству придется принять: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах. И научиться с ним сосуществовать".
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".