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ВОЗ: коронавирус никогда не уйдет. Он станет эндемичным, как ВИЧ

Здоровье

Майк Райан, руководитель агентства по ЧС Всемирной организации здравоохранения, выступая на онлайн-брифинге, заявил:

"Новый коронавирус может никогда не исчезнуть. И уничтожить его насовсем не получится. Мы предполагаем - с большой долей вероятности - что вместо этого COVID-19 приобретет статус, аналогичный ВИЧ или СПИДу. 

То есть человечеству придется принять: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах. И научиться с ним сосуществовать".

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воз майк райан коронавирус
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