Закон об отгуле на диспансеризацию поддержали в Госдуме

Работающим россиянам старше 40 лет будут предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной. В этот день им нужно будет пройти диспансеризацию.

Соответствующий законопроект рассматривает сейчас Государственная дума. Его поддержали в первом чтении. Если документ пройдет все согласования, изменения внесут в статью 185 Трудового кодекса РФ.

Согласно инициативе, выходной день, в который работники будут обследоваться у врачей, будет оплачен работодателем. В качестве подтверждения нужно будет предоставить медицинскую справку.

По мнению авторов законопроекта, оплачиваемый дополнительный отгул позволит повысить доступность диспансеризации, сохранить здоровье работающих россиян, увеличить продолжительность жизни и здоровья.

Сейчас в России приостановлена всероссийская диспансеризация. Плановые осмотры врачей отменены из-за эпидемии коронавируса. С конца апреля в Санкт-Петербурге возобновили плановые профилактические медосмотры. В обычном режиме проходит и вакцинация детей.