Работающим россиянам старше 40 лет будут предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной. В этот день им нужно будет пройти диспансеризацию.
Соответствующий законопроект рассматривает сейчас Государственная дума. Его поддержали в первом чтении. Если документ пройдет все согласования, изменения внесут в статью 185 Трудового кодекса РФ.
Согласно инициативе, выходной день, в который работники будут обследоваться у врачей, будет оплачен работодателем. В качестве подтверждения нужно будет предоставить медицинскую справку.
По мнению авторов законопроекта, оплачиваемый дополнительный отгул позволит повысить доступность диспансеризации, сохранить здоровье работающих россиян, увеличить продолжительность жизни и здоровья.
Сейчас в России приостановлена всероссийская диспансеризация. Плановые осмотры врачей отменены из-за эпидемии коронавируса. С конца апреля в Санкт-Петербурге возобновили плановые профилактические медосмотры. В обычном режиме проходит и вакцинация детей.
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