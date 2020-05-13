За прошедшие сутки в Крыму выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из них 30 человек — в Сакском районе, 22 человека — из сакского обсерватора — медработники и пациенты, 1 случай заражения — вне обсерватора.
"Еще трое зараженных выявили в из селе Почетное, двое человек — в Ялте и два медработника в Алуште", — сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Аксенов отметил, что в плане заражения коронавирусом медработников в Крыму наметилась плохая тенденция.
Кроме того, он поручил провести служебную проверку по поводу массового распространения коровируса в обсерваторе в Сакском районе.
Таким образом, на данный момент в Крыму общее число заболевших составляет 239 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму могут ввести сегрегацию туристов.
Власти Крыма решили, что можно курортный сезон, если не пускать на территорию полуострова людей, зараженных COVID-19.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".