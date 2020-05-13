В Крыму выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из них 30 человек — в Сакском районе, 22 человека — из сакского обсерватора — медработники и пациенты, 1 случай заражения — вне обсерватора.

"Еще трое зараженных выявили в из селе Почетное, двое человек — в Ялте и два медработника в Алуште", — сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Аксенов отметил, что в плане заражения коронавирусом медработников в Крыму наметилась плохая тенденция.

Кроме того, он поручил провести служебную проверку по поводу массового распространения коровируса в обсерваторе в Сакском районе.

Таким образом, на данный момент в Крыму общее число заболевших составляет 239 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму могут ввести сегрегацию туристов.

Власти Крыма решили, что можно курортный сезон, если не пускать на территорию полуострова людей, зараженных COVID-19.