Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram рассказала, как правильно использовать перчатки, чтобы они действительно могли защитить от заражения COVID-19.

В первую очередь перед тем как надевать перчатки, нужно вымыть руки. Во время использования перчаток нельзя дотрагиваться до волос и лица.

При снятии перчаток их нужно вывернуть загрязненной стороной внутрь, оттягивая перчатки на запястье пальцами другой руки, после чего перчатки нужно утилизировать, а руки тщательно вымыть.

Перчатки можно использовать только однократно!

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве с 12 мая начался выход из режима ограничений. Начали работать стройки, возобновился ремонт дорог. На работу возвращаются только те граждане, кто не может выполнять свою работу дистанционно.

Кроме того, с 12 мая в Москве введен масочный режим. Без маски нельзя пользоваться общественным транспортом, такси, заходить в продуктовые магазины.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что ношение маски и перчаток — первый шаг к отмене ограничений.