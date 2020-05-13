Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram рассказала, как правильно использовать перчатки, чтобы они действительно могли защитить от заражения COVID-19.
В первую очередь перед тем как надевать перчатки, нужно вымыть руки. Во время использования перчаток нельзя дотрагиваться до волос и лица.
При снятии перчаток их нужно вывернуть загрязненной стороной внутрь, оттягивая перчатки на запястье пальцами другой руки, после чего перчатки нужно утилизировать, а руки тщательно вымыть.
Перчатки можно использовать только однократно!
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве с 12 мая начался выход из режима ограничений. Начали работать стройки, возобновился ремонт дорог. На работу возвращаются только те граждане, кто не может выполнять свою работу дистанционно.
Кроме того, с 12 мая в Москве введен масочный режим. Без маски нельзя пользоваться общественным транспортом, такси, заходить в продуктовые магазины.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что ношение маски и перчаток — первый шаг к отмене ограничений.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".