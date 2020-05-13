В американском штате Коннектикут у трех пациентов, которые проходят лечение в педиатрическом отделении госпиталя, обнаружили синдром воспалительного ответа.
Врачи предполагают, что он связан с тем, что дети заражены коронавирусной инфекцией.
У них воспалены гланды, возникают боли в животе и груди, но нет проблем с дыханием.
Медики контролируют состояние их здоровья и просят родителей внимательно следить за жалобами детей.
Напомним, что ранее глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что у многих подростков с воспалительным синдромом были положительные тесты на антитела к коронавирусу. Трое из юных пациентов скончались.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Северная и Южная Америка стали эпицентрами пандемии коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Это связано с тем, что число заразившихся людей в обеих Америках продолжает расти.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".