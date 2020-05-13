В США у детей с COVID-19 обнаружили синдром воспалительного ответа

В американском штате Коннектикут у трех пациентов, которые проходят лечение в педиатрическом отделении госпиталя, обнаружили синдром воспалительного ответа.

Как он проявляется?

Врачи предполагают, что он связан с тем, что дети заражены коронавирусной инфекцией.

У них воспалены гланды, возникают боли в животе и груди, но нет проблем с дыханием.

Медики контролируют состояние их здоровья и просят родителей внимательно следить за жалобами детей.

Напомним, что ранее глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что у многих подростков с воспалительным синдромом были положительные тесты на антитела к коронавирусу. Трое из юных пациентов скончались.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Северная и Южная Америка стали эпицентрами пандемии коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Это связано с тем, что число заразившихся людей в обеих Америках продолжает расти.