Главврач Московского медцентра, педиатр и инфекционист Евгений Тимаков рассказал, нужно ли в теплую погоду надевать перчатки.
Специалист заявил, что в теплую погоду перчатки теряют свои свойства и не могут защитить от инфекции.
"При жаркой погоде перчатки не защитят от попадания вируса на кожу рук, а впоследствии и лица", — сообщил Тимаков.
Врач добавил, что многие россияне пользуются сенсорными телефонами, которые не реагируют, если до них дотронуться рукой в перчатке, поэтому люди будут вынуждены ее снимать и прикасаться к поверхности экрана, на котором может быть инфекция.
Тимаков считает, что граждан следовали бы обязать надевать перчатки только в магазинах. К тому же нерациональное использование этих средств защиты может нанести удар по окружающей среде.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ношение масок в общественном транспорте Москвы стало обязательным.
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