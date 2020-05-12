Врачи-гигиенисты напомнили о правильном проветривании помещений

Китайская пресса продолжает публиковать рекомендации врачей-гигиенистов для правильного проветривания помещений. Они советуют чаще открывать окна, поскольку с улицы в помещение поступает чистый воздух, который замедляет распространение вирусов.

По словам специалистов, в помещениях присутствует большое количество различных загрязнителей: химических, физических, биологических и радиоактивных. Углекислый газ, формальдегид, излучение и шум от бытовой техники, пылевые клещи, радон из стройматериалов и другие вещества могут ухудшать самочувствие человека.