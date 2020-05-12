Китайская пресса продолжает публиковать рекомендации врачей-гигиенистов для правильного проветривания помещений. Они советуют чаще открывать окна, поскольку с улицы в помещение поступает чистый воздух, который замедляет распространение вирусов.
По словам специалистов, в помещениях присутствует большое количество различных загрязнителей: химических, физических, биологических и радиоактивных. Углекислый газ, формальдегид, излучение и шум от бытовой техники, пылевые клещи, радон из стройматериалов и другие вещества могут ухудшать самочувствие человека.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.