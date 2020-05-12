С 12 мая в Москве начался первый этап выхода из режима ограничений.
Также с сегодняшнего числа в столице введен обязательный масочный режим. Жители столицы должны носить маски в общественном транспорте, такси и продуктовых магазинах.
Ситуацию прокомментирована председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Для того, чтобы во время послабления режима самоизоляции мы не спровоцировали вторую волну роста заболеваемости COVID-19, следует обязательно носить маски и перчатки.
Заходя в магазин или общественный транспорте важно защитить себя и близких, которые ждут нас дома. Ведь неизвестно какие признаки заболевания у человека, который находится рядом с нами.
Согласно последним данным, коронавирус может протекать бессимптомно, что намного опаснее.
Поэтому обязательное ношение маски и перчаток в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси — это первый шаг в сторону отмены режима самоизоляции и возвращения к привычному образу жизни", — заключила эксперт.
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