В Иркутске после карантина откроется госпиталь для больных пневмонией

В Иркутске на базе городского перинатального центра будет создан госпиталь для пациентов с внебольничной пневмонией.

29 апреля отделение на втором этаже было закрыто на карантин. Это было связано с тем, что одна из пациенток заболела коронавирусом.

В результате, согласно требованиям Роспотребнадзора, медучреждение закрыли на две недели.

"В медучреждении была произведена санобработка, также были получены все необходимые разрешения, поэтому госпиталь снова начнет работать. Все пациенты с внебольничной пневмонией смогут получить медицинскую помощь в полном объеме", — сообщила врач-эпидемиолог ИГПЦ Елена Савченко.

Кроме того, эпидемиолог отметила, что в одной палате будут размещать одного пациента. В приемном отделении, расположенном на первом этаже, организован фильтрационный блок, где будут находиться пациенты до того момента, как им снимут диагноз.

Также планируется оборудовать отдельный блок для персонала и пополнить запас средств индивидуальной защиты.