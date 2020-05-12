В Иркутске на базе городского перинатального центра будет создан госпиталь для пациентов с внебольничной пневмонией.
29 апреля отделение на втором этаже было закрыто на карантин. Это было связано с тем, что одна из пациенток заболела коронавирусом.
В результате, согласно требованиям Роспотребнадзора, медучреждение закрыли на две недели.
"В медучреждении была произведена санобработка, также были получены все необходимые разрешения, поэтому госпиталь снова начнет работать. Все пациенты с внебольничной пневмонией смогут получить медицинскую помощь в полном объеме", — сообщила врач-эпидемиолог ИГПЦ Елена Савченко.
Кроме того, эпидемиолог отметила, что в одной палате будут размещать одного пациента. В приемном отделении, расположенном на первом этаже, организован фильтрационный блок, где будут находиться пациенты до того момента, как им снимут диагноз.
Также планируется оборудовать отдельный блок для персонала и пополнить запас средств индивидуальной защиты.
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