Северная и Южная Америка стали эпицентрами пандемии коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", — пояснила представитель ВОЗ.
Харрис напомнила, что наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США.
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