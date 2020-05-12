Северная и Южная Америка стали эпицентрами пандемии коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", — пояснила представитель ВОЗ.

Харрис напомнила, что наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США.

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