Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России в 7,4 раза ниже, чем средний показатель по миру. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, смертность от COVID-19 в мире продолжает расти.
"Доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%", — пояснила чиновница.
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