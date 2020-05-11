Уровень смертности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мирового

Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России в 7,4 раза ниже, чем средний показатель по миру. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, смертность от COVID-19 в мире продолжает расти.