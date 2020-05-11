Уже 11 российских регионов могут выйти не на первый, а на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса.
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11", — сказала Голикова на совещании с президентом страны.
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