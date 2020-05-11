Некоторые регионы могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

Уже 11 российских регионов могут выйти не на первый, а на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.