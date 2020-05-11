Вакцина от коронавируса может не оправдать ожидания человечества

Вакцина от коронавируса станет доступной для широкого круга лиц примерно к середине 2021 года. Такое мнение озвучили в правительстве Германии.

Министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек заявила, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям": например, будет необходимо регулярно обновлять защиту, либо обеспечивать временный эффект.