Вакцина от коронавируса станет доступной для широкого круга лиц примерно к середине 2021 года. Такое мнение озвучили в правительстве Германии.
Министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек заявила, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям": например, будет необходимо регулярно обновлять защиту, либо обеспечивать временный эффект.
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