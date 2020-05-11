О ситуации в сфере здравоохранения Путину доложат главы регионов

Региональные власти должны нарастить объемы средств в сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Отчет должен быть представлен до 15 мая.

На совещании, которое состоялось 28 апреля, российский лидер поручил главам регионов увеличить коечный фонд, найти медиков, закупить необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты. Все это нужно для эффективной борьбы с коронавирусом.

После первого доклада, который ожидается в ближайшие дни, отчет станет ежемесячным до полной победы над опасной болезнью.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 11 656 новых коронавирусных больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 221 344 случая заболевания.

Ранее Путин поручил подготовить план по развертыванию полевых госпиталей. Один из них появится в Мурманской области. Его построят за счет федеральных средств. План должен быть подготовлен к 20 мая.

А к 1 июня правительство должно разработать проект вывода российской экономики из кризиса и восстановления занятости и доходов россиян.