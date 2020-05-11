Мясников перечислил "странности" коронавируса

Известный врач Александр Мясников рассказал, что у коронавирусной инфекции очень много "странностей".

По словам медика, некоторые люди постоянно контактируют с источниками коронавируса и остаются здоровыми, а другие регулярно соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но заражаются.