Известный врач Александр Мясников рассказал, что у коронавирусной инфекции очень много "странностей".
По словам медика, некоторые люди постоянно контактируют с источниками коронавируса и остаются здоровыми, а другие регулярно соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но заражаются.
"Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер", — отметил Мясников.
"Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг — нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая", — добавил врач.
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