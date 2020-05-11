Здоровый сон и отказ от сладкого способствуют укреплению иммунитета. Такую рекомендацию дала врач-диетолог Поликлиники №1 Управделами президента Вера Шарошкина.

"Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно 7-8 часов", — пояснила диетолог.

Положительное влияние на иммунную систему и организм в целом оказывают умеренные физические нагрузки.

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