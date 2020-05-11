Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенес тяжелую форму коронавируса, рассказал о первых симптомах заболевания.
Он работал начальником обсерватора, в котором коронавирус выявили о медсестры. Через 5 дней после того, как стало известно о том, что она больна, Унгарлинов почувствовал, что у него пропал вкус и обоняние.
"Я брал шампунь и не чувствовал его запаха. Также не ощущал вкуса пищи", — сообщил врач.
После этого медик находился в самоизоляции в обсерваторе и сдал тест на коронавирус. Тест показал положительный результат.
Томография показала, что у врача поражено 45% легочной ткани. На снимках были видны эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой".
Унгарлинова подключили к аппарату ИВЛ. У него держалась высокая температура, которую ничего не помогало сбить. Ощущалась ломота в теле.
Врач лечился в течение месяца. После того, как результат теста оказался отрицательным, ему пришлось еще некоторое время находиться в больнице, чтобы долечить пневмонию.
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