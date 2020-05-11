В Омской области число зараженных коронавирусом превысило 300 человек

В Омской области коронавирусную инфекцию выявили у 302 человек, за минувшие сутки было выявлено 23 новых случаев заболевания.

"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на 11 мая 2020 года выглядит так: количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 23. Теперь общее число заболевших составляет 302. Одного пациента выписали, следовательно общее число выздоровевших от коронавируса составляет 58 человек", — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Также сообщается, что количество умерших от коронавируса увеличилось на одного человека. Жертвой заболевания стала женщина, у которой имелись хронические заболевания, что серьезно осложнило лечение двусторонней пневмонии. В результате пациентка скончалась.

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая.

Ранее были названы регионы с самым большим количеством новых больных COVID-19.