В Омской области коронавирусную инфекцию выявили у 302 человек, за минувшие сутки было выявлено 23 новых случаев заболевания.
"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на 11 мая 2020 года выглядит так: количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 23. Теперь общее число заболевших составляет 302. Одного пациента выписали, следовательно общее число выздоровевших от коронавируса составляет 58 человек", — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Также сообщается, что количество умерших от коронавируса увеличилось на одного человека. Жертвой заболевания стала женщина, у которой имелись хронические заболевания, что серьезно осложнило лечение двусторонней пневмонии. В результате пациентка скончалась.
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая.
Ранее были названы регионы с самым большим количеством новых больных COVID-19.
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