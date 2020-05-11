В китайском Ухане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Китае снова стало расти число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки сутки в стране зарегистрировали 17 новых случаев заболевания и 12 человек, у которых коронавирус протекал бессимптомно.

Десять из вновь заболевших заразились в Китае, пятеро — в Ухане, а семеро заразились за пределами Китая. В настоящее время 780 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции находятся под наблюдением медиков.

Накануне в Ухане был выявлен первый с 3 апреля случай заражения коронавирусом. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вспыхнула в китайском городе в декабре 2019 года. В общей сложности за время эпидемии внутри страны было выявлено 82 918 случаев заражения, 4633 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В больницах проходит лечение 141 человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Уханя, где была отмечена первая вспышка коронавирусной инфекции, сохранят жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить повторной волны заболеваемости COVID-19.