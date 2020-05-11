Доктор биологических наук Анча Баранова заявила о том, что тесты на коронавирус и наличие антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты при заражении коронавирусом.
В начале заболевания коронавирус размножается даже при отсутствии симптомов, при этом заболевший может распространять инфекцию. По словам специалистам, около 40% пациентов заболевают от бессимптомных носителей.
Симптомы коронавируса начинают появляться после окончания первого этапа заболевания, но у многих людей процесс дальше не развивается.
Такие симптомы, как температура и кашель, появляются уже на второй фазе, при которой нужно применять противовирусные средства. Антитела в организме начинают вырабатываться примерно в середине второй стадии заболевания. Дело в том, что на начальном этапе развития недуга коронавирус подавляют интерфероны. Благодаря им организм получает естественную защиту и способен справиться с вирусом без выработки антител. Специалист пояснила, из-за этого результат теста на антитела у заразившегося коронавирусом человека может быть отрицательным.
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