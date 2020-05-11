Врач-диетолог Вера Шарошкина рассказала, как укрепить иммунитет, особенно в текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России.
По словам врача, одним из самых важных факторов для здоровья и иммунитета человеческого организма является полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Спать нужно не менее шести часов в сутки, а лучше 7-8 часов.
"Следует отказаться от конфет и булочек. Также не стоит экспериментировать с питанием: голодать, соблюдать диеты", — посоветовала врач.
Это связано с тем, что все это отрицательно влияет на иммунитет человека.
Также Шарошкина напомнила, физические упражнения помогут снизить стресс и избавиться от чувства тревоги.
Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии антибиотиков на иммунитет человека. По словам врачей, иммунитет человека ослабляет бесконтрольное употребление антибиотиков. Если человек неправильно принимает антибиотики, его флора становится к ним более устойчивой.
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