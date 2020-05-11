Есть мнение, что коронавирус нужно лечить только в больнице, а некоторые думают, что можно вылечиться и в домашних условиях.
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях пациент нуждается в госпитализации, а при каких симптомах лечение дома также будет эффективным.
"На самом деле все очень просто. Если заболевание протекает в легкой форме, в госпитализации нет необходимости. Если же нарастают симптомы одышки, удушья, это указывает на то, что нужно обратиться за стационарной помощью. В таком случае нужно находиться под наблюдением врачей", — пояснил врач.
Если же вы проходите лечение на дому, нужно изолироваться в комнате, заранее купить необходимые лекарства.
Специалист пояснил, что лучше, когда пациент находится дома один, чтобы не заразить свою семью.
Важно следить и правильно оценивать свое состояние, соблюдать полную самоизоляцию, чтобы не подвергать заражению окружающих людей.
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