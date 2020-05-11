Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно лечиться в больнице

Есть мнение, что коронавирус нужно лечить только в больнице, а некоторые думают, что можно вылечиться и в домашних условиях.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях пациент нуждается в госпитализации, а при каких симптомах лечение дома также будет эффективным.

"На самом деле все очень просто. Если заболевание протекает в легкой форме, в госпитализации нет необходимости. Если же нарастают симптомы одышки, удушья, это указывает на то, что нужно обратиться за стационарной помощью. В таком случае нужно находиться под наблюдением врачей", — пояснил врач.

Если же вы проходите лечение на дому, нужно изолироваться в комнате, заранее купить необходимые лекарства.

Специалист пояснил, что лучше, когда пациент находится дома один, чтобы не заразить свою семью.

Важно следить и правильно оценивать свое состояние, соблюдать полную самоизоляцию, чтобы не подвергать заражению окружающих людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ухане пообещали не допустить повторной волны коронавируса.