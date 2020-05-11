Тесты на коронавирус могут давать отрицательные результаты на всех стадиях заболеваний из-за того, что организм заболевшего не вырабатывает антитела.
Об этом рассказала профессор американской Школы системной биологии GMU, доктор биологических наук Анча Баранова.
"Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии", — пояснила биолог.
По словам Барановой, на этой стадии иммунитет может победить вирус без выработки антител.
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