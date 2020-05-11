Главврач подмосковной Коммунарки рассказал,насколько эффективно применение аппаратов ИВЛ для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции.
Статистикой использования аппаратов в своей клинике Денис Проценко поделился в Facebook.
SARS-CoV-2 и ИВЛ. Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%). Все...Опубликовано Denis Protsenko Воскресенье, 10 мая 2020 г.
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Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.