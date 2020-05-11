Главврач подмосковной Коммунарки рассказал,насколько эффективно применение аппаратов ИВЛ для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Статистикой использования аппаратов в своей клинике Денис Проценко поделился в Facebook.

SARS-CoV-2 и ИВЛ. Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%). Все...

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