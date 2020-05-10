Жара может не улучшить, а напротив — ухудшить эпидемиологическую ситуацию и спровоцировать скачок заболеваемости коронавирусом. Причиной этому может стать массовое нарушение режима самоизоляции.
Такое мнение высказал профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По его словам, в первые жаркие дни "народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск".
"К сожалению, так оно всегда и бывает", — резюмировал вирусолог.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.