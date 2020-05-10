Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19

Жара может не улучшить, а напротив — ухудшить эпидемиологическую ситуацию и спровоцировать скачок заболеваемости коронавирусом. Причиной этому может стать массовое нарушение режима самоизоляции.

Такое мнение высказал профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По его словам, в первые жаркие дни "народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск".