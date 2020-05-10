Власти Уханя рассказали о новой вспышке коронавируса

С 4 апреля в китайском Ухане не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Но за последние сутки был обнаружен 89-летний мужчина, который заразился COVID-19. Недуг в бессимптомном виде также обнаружили ещё у 16 жителей города.

Примечательно, что мужчина находился на самоизоляции с 25 января и никуда не выходил из дома. Его состояние ухудшилось 17 марта. Благодаря лекарствам ему удалось улучшить самочувствие, однако недуг опять себя проявил 15 апреля. 6 мая его доставили в больницу, а уже 9 мая поставили диагноз "коронавирус".

В жилом комплексе, где проживал пожилой мужчине, выявили ещё пятерых инфицированных.