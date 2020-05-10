Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом в водоемах

Вероятность заразиться бактериальной или паразитной инфекцией на открытых водоемах очень высока, однако подхватить в таких водоемах коронавирус практически невозможно.

Такое мнение высказал эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна", — пояснил эпидемиолог.

По словам Лебедева, коронавирус гибнет при температуре +70 градусов.