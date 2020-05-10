Ученый не исключил, что коронавирус попал на Землю с Марса

На Землю могут попадать неизвестные науке вирусы с других планет, в частности с Марса, поскольку люди привозят с красной планеты образцы марсианских пород.

Такое мнение высказал профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.

Ученый отметил, что степень выживаемости инопланетных вирусов на Земле крайне мала, но всё-таки возможна. Также Хаббард напомнил о метеоритах, которые также могут нести опасность и становиться причинами появления новых опасных заболеваний.