В марте неожиданную популярность у россиян приобрели лекарства для нервной системы: их горожане в этот период приобретали даже чаще, чем противовирусные препараты. Об этом пишет "RT" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Так, в марте доля препаратов от нервов составила 16,1 % от общего объема продаж. На втором месте по востребованности оказались лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (15,5 %). Третьими по популярности среди покупателей стали таблетки для пищеварения и обмена веществ (15,2 %).
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