Россияне стали чаще пить успокоительные

В марте неожиданную популярность у россиян приобрели лекарства для нервной системы: их горожане в этот период приобретали даже чаще, чем противовирусные препараты. Об этом пишет "RT" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Так, в марте доля препаратов от нервов составила 16,1 % от общего объема продаж. На втором месте по востребованности оказались лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (15,5 %). Третьими по популярности среди покупателей стали таблетки для пищеварения и обмена веществ (15,2 %).