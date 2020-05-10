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Количество зараженных коронавирусом перевалило за 4 млн человек

Здоровье » Здравоохранение

За прошедшие сутки по всему миру количество инфицированных новым типом коронавируса возросло на 85202 человека. Общее число зараженных теперь составляет 4024321 человек.

Такую информацию представил американский Университет Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости и смертности.

Всего за период пандемии COVID-19 от опасного недуга скончались 279321 человек.

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