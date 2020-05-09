В Роспотребнадзоре сравнили коронавирус и грипп

Врач Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сравнила разницу между гриппом и коронавирусом.

По словам медика, все эти вирусы считаются острыми респираторными инфекциями, только грипп поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — легкие и капилляры легких.