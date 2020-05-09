Врач Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сравнила разницу между гриппом и коронавирусом.
По словам медика, все эти вирусы считаются острыми респираторными инфекциями, только грипп поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — легкие и капилляры легких.
"Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние", — сказала Руженцова в комментарии телеканалу "360".
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