Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимальной отметки с начала эпидемии - 1,06. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Роспотребнадзор вычисляет коэффициент как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Ослабление ограничительных мер можно начинать, если коэффициент не превышает значения 1.
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