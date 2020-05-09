Доцент Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов заявил о том, что медицинские маски перед выбросом в мусорку необходимо дезинфицировать, иначе они могут быть опасными.
"Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях", — рассказал Фролов.
Также обработку можно провести с помощью обычного спиртового аэрозоля с антисептиком.
И еще одним способом чистки поделился эксперт: для длительного эффекта лучше обработать обе стороны маски специальным аэрозолем с наночастицами меди, который тоже можно найти в аптеке.
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