Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов заявил о начале мутации коронавируса. Вирусологи пытаются в этом разобраться.

"Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека", — сказал Камалов в интервью RT.