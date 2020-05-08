Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов заявил о начале мутации коронавируса. Вирусологи пытаются в этом разобраться.
"Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека", — сказал Камалов в интервью RT.
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