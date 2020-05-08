Член Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова назвала новый способ лечения коронавируса. На ее взгляд, в этом помогут ферменты пиявок, которые бы предотвратили поражение легких, вызываемое коронавирусом. Об этом пишет издание "Подъём".
Ферменты, по словам Шуваловой, разжижают кровь, что позволит избежать образования тромбов, которые закупоривают микрососуды: ведь альвеолы в легких поражаются именно по этой причине.
"Наполеон широко в своей армии ими пользовался, у нас Пирогов это делал. Царица Клеопатра родила благодаря пиявкам. Депутат вас не учит, депутат просто берет опыт выдающихся медиков", — заявила Шувалова.
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