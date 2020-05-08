В Мосгордуме предложили лечить коронавирус пиявками

Член Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова назвала новый способ лечения коронавируса. На ее взгляд, в этом помогут ферменты пиявок, которые бы предотвратили поражение легких, вызываемое коронавирусом. Об этом пишет издание "Подъём".

Ферменты, по словам Шуваловой, разжижают кровь, что позволит избежать образования тромбов, которые закупоривают микрососуды: ведь альвеолы в легких поражаются именно по этой причине.