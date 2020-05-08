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Источник Правда.Ру

Доктор Комаровский назвал способы профилактики пневмонии при COVID-19

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как можно укрепить иммунитет, чтобы защитить себя от развития пневмонии при коронавирусной инфекции.

Виды пневмонии

Доктор Комаровский пояснил, что существует несколько видов пневмонии.

Пневмония, которая проявилась как осложнение при ОРВИ, отличается от пневмонии, которая развивается при коронавирусной инфекции.

При ОРВИ в легких может образоваться слизь, что отрицательно сказывается на вентиляции органа дыхания. В результате там появляются бактерии.

В таких случаях врачи назначают антибиотики.

Вирусная пневмония, которая развивается при коронавирусе, не остается только в дыхательных путях. Она проникает в легкие и размножается там. Нужно понимать, что вирус — это не бактерия.

Следовательно, пневмония при COVID-19 — это проявление болезни, а не осложнение. как при ОРВИ.

"Самый худший вариант развития событий- это вирусно-бактериальная пневмония. В настоящее время не существует лекарств от вирусной пневмонии, но можно самостоятельно помочь иммунной системе справиться с заболеванием", — сообщил Комаровский.

Врачи отметил, что для этого нужно тепло одеваться, пить большое количество теплой жидкости, регулярно проветривать помещение и контролировать уровень влажности воздуха.

Ранее доктор Комаровский сообщил, что защититься от COVID-19 поможет респиратор.

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Темы covid-19 пневмония коронавирус евгений комаровский
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