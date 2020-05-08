Медики требуют от россиян справки, подтверждающие отрицательный результат на коронавирус. На телефонную линию Всероссийского союза пациентов стали поступать в огромных количествах жалобы от россиян, которым отказывают в получении бесплатных медицинских услуг.
Врачи требуют предоставить справки о наличии антител к COVID-19.
В результате люди, имеющие хронические заболевания и которым необходимо наблюдаться у врача, не могут получить медицинскую помощь.
В обращении Всероссийского союза в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования также говорится о том, что в некоторых российских регионах россиян просят сдать тест на коронавирусную инфекцию платно, потому у них нет симптомов ОРВИ, и они не относятся к группе риска.
Кроме того, многие эксперты сейчас заговорили о том, что в мире, и Россия здесь не исключение, появятся некие "паспорта здоровья", которые будут регулировать общественное поведение.
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